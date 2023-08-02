Здоровье 02 августа 2023, 22:48 Первый стационар для беременных с инфекционной патологией открыли в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в Боткинской клинической больнице на базе акушерского отделения открыли первый в городе дневной стационар для беременных с инфекционной патологией. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».

Теперь женщины смогут проходить лечение без пребывания в стационаре. Беременные получили возможность посетить врачей и пройти диагностику в ускоренном режиме. Ежедневно медики будут принимать до 20 человек.

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Первыми пациентками стали будущие мамы из Красносельского и Кировского районов.