02 августа 2023, 22:48
Первый стационар для беременных с инфекционной патологией открыли в Петербурге
В Санкт-Петербурге в Боткинской клинической больнице на базе акушерского отделения открыли первый в городе дневной стационар для беременных с инфекционной патологией. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».
Теперь женщины смогут проходить лечение без пребывания в стационаре. Беременные получили возможность посетить врачей и пройти диагностику в ускоренном режиме. Ежедневно медики будут принимать до 20 человек.
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Первыми пациентками стали будущие мамы из Красносельского и Кировского районов.
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