Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон-ниндзя» подтвердили в Минске

Штамм считается пятой линией мутировавшего вируса. Его страна происхождения — Южная Африка. Случай коварного вируса подтвержден лабораторными исследованиями.

Данный вариант коронавирусной инфекции наиболее эффективно уходит от иммунного ответа. Этим во многом объясняется высокая степень заразности штамма «омикрон-ниндзя». Медики столицы Белоруссии настоятельно рекомендуют жителям пройти вакцинацию и ревакцинацию перед осенним сезоном вирусов, пишет агентство «Минск-Новости».

Минздрав Белоруссии уже предупредил о возможном увеличении заболеваемости COVID-19 в начале осени. Самым распространенным штаммом в республике остается «омикрон». В частности, чаще всего у больных выявляются его подвиды ВА.4 и ВА.5, около 10% случаев — «стелс-омикрон».

Возможность и сроки новой волны COVID-19 оценили и в России. Рост заболеваемости вполне возможен из-за скученности населения после отпусков и каникул.

В 2021 году увеличение новых случаев коронавируса пришлось на июнь–июль, снижение было зафиксировано в августе–сентябре. Поэтому вполне ожидаемо, что через несколько недель ситуация с заболеваемостью ковидом стабилизируется, и специалисты не исключают снижения суточной заболеваемости.