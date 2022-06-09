Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Греции

Врачи выявили в Греции первый случай заражения оспой обезьян. После получения предварительного диагноза мужчину госпитализировали. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

«В больнице „Андреас Сиггрос“ сообщили о случае с клиническими симптомами, совместимыми с заболеванием. Это мужчина, который недавно ездил в Португалию. Первоначальный тест, проведенный в центральной лаборатории EODY, дал положительный результат», — написал телеканал со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения EODY.

По информации журналистов, анализы зараженного отправили в лабораторию микробиологии медицинского факультета Университета Аристотеля в Салониках. Специалисты изучат образцы для подтверждения диагноза. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей в больнице. Медики оценивают его состояние как стабильное.

«Согласно имеющимся эпидемиологическим данным, риск для населения в целом по-прежнему низок», — отметили авторы материала.

Они добавили, что чаще всего заболевание протекает в легкой форме. Также оспа обезьян имеет относительно низкий уровень заразности.