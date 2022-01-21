Первый случай заражения «омикроном» зафиксировали в Хабаровском крае

Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» подтвердили в Хабаровском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

«В Хабаровске выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом „омикрон“», — гласит опубликованный пост.

В региональном минздраве уточнили, что инфицированным стал пожилой житель Хабаровска, который сейчас госпитализирован. Всех контактировавших с ним людей протестировали, положение контролирует Роспотребнадзор.

За сутки в Хабаровском крае коронавирус подтвердили у 272 человек, выздоровевших оказалось 459. В больницах к аппаратам ИВЛ подключены 57 человек. С начала пандемии в Хабаровске выявили 130 183 случая заболеваний, вызванных коронавирусом. Выздоровели 122 804 человека, 1308 человек умерли.