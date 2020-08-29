Первый случай повторного заражения коронавирусом подтвердили в США

В Неваде выявили первый случай повторного заражения коронавирусом в США. В мире всего таких случаев четыре.

Газета The New York Times сообщила о заразившемся. При этом отмечается, что на этой неделе один случай повторного заражения выявили в Гонконге и два — в Европе. В отличие от тех трех случаев, заболевание юноши в Неваде протекает в тяжелой форме.

Весной 25-летний житель Невады пожаловался на тошноту и боль в горле, через месяц у него подтвердился коронавирус. Через несколько недель американец излечился — тест показал отрицательный результат. Но некоторое время спустя мужчине снова стало плохо и его госпитализировали. Врачи сделали рентген и обнаружили на снимке следы, характерные для заражения коронавирусной инфекцией.

После исследования выяснилось, что пациент заболел повторно. Однако оба случая отличаются друг от друга, второй протекает гораздо тяжелее. Отмечается, что врачи пока не могут объяснить разницу в течение заболевания обоих случаев. Тем не менее после повторного заражения медики обнаружили появление в организме пациента антител к коронавирусу.