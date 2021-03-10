Первый российский препарат для лечения COVID-19 планируют зарегистрировать к лету

Летом 2021 года в России могут зарегистрировать первый отечественный препарат для лечения коронавируса. Его разработали на основе генно-инженерных антител в Институте биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (ИБХ РАН).

Директор ИБХ РАН академик Александр Габибов рассказал в интервью газете «Известия», что речь идет о влияющем на иммунную составляющую препарате. Сейчас одной из наиболее известных и опробованных терапий является переливание сыворотки крови переболевших ковидом пациентам с COVID-19.

«У человека выработался хороший пул нейтрализующих антител, которые могут помочь организму другого пациента бороться с заболеванием», — пояснил Габибов.

Он подчеркнул, что одной плазмы на всех не хватает. Поэтому и возникла необходимость «создать искусственные антитела с вариабельными доменами, которые будут связывать вирус». Работу российские специалисты вели вместе с китайскими и американскими коллегами: они разделили ответственные за образование антител иммунные клетки, которые производят «конкретные нейтрализующие антитела к вирусу».

«Удалось получить антитела от первых китайских пациентов, „прочитать“ их иммунный репертуар и сделать с помощью генно-инженерных технологий их искусственные аналоги», — добавил директор ИБХ РАН.

В дальнейшем ученые успешно осуществили наработку этих антител в клетках китайского хомячка. Статья об этом скоро будет опубликована в журнале группы Nature.