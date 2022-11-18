Важное 18 ноября 2022, 11:36 Первый препарат против COVID-19 на основе моноклональных антител зарегистрировали в России Препарат AstraZeneca против ковида на основе моноклональных антител зарегистрировали в РФ

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Компания AstraZeneca сообщила о регистрации одноименного препарата от ковида на основе моноклональных антител в России. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Минздрав России одобрил лекарственный препарат на основе моноклональных антител длительного действия производства компании AstraZeneca для доконтактной профилактики и лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести», — сказано в сообщении.

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Ранее Роспотребнадзор предупредил об активизации эпидпроцесса по коронавирусу, ОРВИ и гриппу в России. Специалисты в связи с этим напомнили россиянам о необходимости вакцинации.

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По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии ученые провели более 318,8 миллиона лабораторных исследований на обнаружении коронавируса. За последние сутки в РФ зафиксировали 5546 новых заболевших ковидом. Об этом сообщили в оперштабе.