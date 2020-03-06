Первый подхвативший коронавирус москвич выздоровел

Первый заболевший в Москве коронавирусной инфекцией мужчина поправился. Скоро его выпишут из больницы.

Информацию сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, пишет ТАСС.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», — рассказала он журналистам.

2 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице подтвержден первый случай заражения коронавирусом. У сотрудника Российского футбольного союза Давида Берова, который недавно вернулся из поездки в Италию, обнаружили инфекцию. Его и тех, с кем он успел пообщаться, госпитализировали.

Еще 83 пассажира без всяких симптомов болезни, которые летели с Беровым, были помещены на домашний карантин.

За последний месяц на территории России зарегистрировали шесть человек, заразившихся новым типом коронавируса.

Днем 6 марта оперативный штаб сообщил, что в России зафиксировали шесть новых случаев инфицирования коронавирусом. Один заболевший находится в Нижнем Новгороде, а пять — в Москве. Они все прибыли из Италии. Сейчас они лежат в инфекционных боксах под наблюдением медиков.

Всего в мире насчитывается более 100 тысяч зараженных COVID-19. Врачи не смогли спасти жизни более 3,4 тысячи пациентов.