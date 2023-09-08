Здоровье 08 сентября 2023, 17:37 Первый этап реконструкции поликлиник завершился в Москве Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник РИА «Новости»

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Первый этап реконструкции московских поликлиник подошел к концу. Об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин при осмотре одного из медицинских учреждений в Лосиноостровском районе.

Мэр отметил, что половина из 200 реконструированных зданий были самыми устаревшими и требующими ремонта, а теперь стали современными и комфортными для посетителей и медицинского персонала.

Мы выбрали самые плохие, морально и физически устаревшие, и сделали из них современные медицинские здания, оснащенные первоклассным оборудованием, по стилю совершенно другие, комфортные для посетителей и врачей. Сергей Собянин

Собянин также поздравил врачей и жителей Лосиноостровского района с открытием новых медицинских учреждений. В комплекс вошли две реконструированные поликлиники и новые пристройки к взрослой поликлинике.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, второй этап реконструкции будет включать 140 поликлиник, которые реконструируют, и строительство еще 10 новых. Ожидается, что он завершится в 2025 году. Таким образом, обновят 100% амбулаторного фонда столицы.

Ранее стало известно о том, что сервис по выявлению потенциальных заболеваний запустят в Москве.