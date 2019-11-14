Первый детский еврохоспис показал отличные результаты

«Когда мы решили построить детский хоспис, то смело заявили о том, что хотим выдержать именно европейский формат. Разница между российским и европейским хосписами очень большая», — рассказал председатель правления хосписа Валерий Евстигнеев.

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Он объяснил, в чем же заключаются различия. В России считается, что хосписы строят для умирающих людей, а паллиативную помощь пациентам оказывают дома, когда уже необходимо колоть обезболивающие препараты — морфин. В то же время в Европе паллиативная помощь предоставляется ребенку со дня постановки диагноза. При этом на медосмотр записывается и вся его семья. Например, его маме проводят целый комплекс исследований, консультаций, и все это тоже бесплатно.

В РФ выживают 1,6 из 100 пациентов, это данные на 2010 год. А в Европе при качественном паллиативном уходе 77 из 100 больных живут не только годы, но и десятилетия.

«Конечно же, мы уцепились за европейский формат», — отметил Евстигнеев.

Он объездил европейские страны, где побывал в различных детских хосписах. В частности, председатель правления посетил медучреждение в Германии. Там он понял, что большая ставка делается именно на реабилитационные и абилитационные процедуры. Тяжело больных детей адаптируют к жизни, учат заботиться о самих себе — есть и пить, делают с ними специальную зарядку.

Специалисты «Дома радужного детства» учились в Германии, в Союзе детских хосписов Европы.

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В «Доме радужного детства» лежат дети с тяжелыми формами детского церебрального паралича (ДЦП), генетическими и онкологическими заболеваниями. Одновременно в хосписе могут круглосуточно проходить реабилитацию 15 несовершеннолетних вместе с мамами. Курс реабилитации длится четыре-пять недель.

Юных пациентов размещают в гостиничном комплексе в сосновом бору, а само лечение проводится в хосписе. В «Доме радужного детства» установлены водолечебница с бассейном, гидромассажная ванна, инфракрасная сауна, душевая с мобильным креслом для лежачих детей.

Хоспис функционирует на частные пожертвования.