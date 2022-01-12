Первые случаи заражения штаммом «омикрон» выявили в Уфе

В Уфе у троих туристов, которые вернулись туда из поездок, выявили штамм коронавируса «омикрон». Известно, что они прибыли в город из Танзании и Турции. Сообщение об этом распространило управление Роспотребнадзора по Башкирии.

«В республике выявлено три случая носителей штамма „омикрон“, из них у двоих жителей Башкирии и один — у жительницы соседнего региона. Все случаи завозные — в аэропорт Уфы жители республики прибыли из Танзании, жительница Оренбургской области с внуками прилетела из Турции», — сообщило ведомство в Instagram.

Все трое прибывших из зарубежных стран доставлены в больницы, они в удовлетворительном состоянии. На изоляцию отправлены и те, кто контактировал с заболевшими. Среди них все пассажиры рейса, пилоты, а также все родственники, с которыми успели пообщаться заразившиеся.

Штамм «омикрон», по мнению медиков, еще более заразный, чем известные ранее варианты. В этом кроется его главная опасность. Врачи предрекают новую волну заражений из-за этого штамма, однако, по некоторым прогнозам, затем заболеваемость может пойти на спад.