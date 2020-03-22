Первые случаи коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии

Он уточнил, что после подтверждения анализов оба зараженных отправились в клиническую инфекционную больницу. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

Специалисты выяснили, с кем контактировали зараженные. Все выявленные люди уже прошли тестирование. Коронавируса ни у кого не обнаружили.

«Держим ситуацию на контроле, все медицинские учреждения оснащены средствами защиты и необходимым оборудованием. Под моим руководством в республике действует оперативный штаб», — написал Александр Бречалов.

Количество случаев заражения коронавирусом в России сегодня увеличилось до 367. В основном все зараженные вернулись из заграничных поездок.

Как уточнил «Царьград», 54 новых выявленных носителей коронавируса пришлось на Москву, двое — на Удмуртию. Остальных зараженных обнаружили в Новгородской, Кировской, Архангельской и Брянской областях. По последним данным, выздоровели в России после перенесенной инфекции 16 человек.