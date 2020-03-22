    22 марта 2020, 19:07

    Первые случаи коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии

    Анатолий Минкин

    Коронавирусная инфекция подтвердилась у двух жителей Удмуртии. Один вернулся из Швейцарии, другой из Венгрии. После возвращения домой они находились на самоизоляции. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

    Он уточнил, что после подтверждения анализов оба зараженных отправились в клиническую инфекционную больницу. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

    Специалисты выяснили, с кем контактировали зараженные. Все выявленные люди уже прошли тестирование. Коронавируса ни у кого не обнаружили.

    «Держим ситуацию на контроле, все медицинские учреждения оснащены средствами защиты и необходимым оборудованием. Под моим руководством в республике действует оперативный штаб», — написал Александр Бречалов.

    Количество случаев заражения коронавирусом в России сегодня увеличилось до 367. В основном все зараженные вернулись из заграничных поездок.

    Как уточнил «Царьград», 54 новых выявленных носителей коронавируса пришлось на Москву, двое — на Удмуртию. Остальных зараженных обнаружили в Новгородской, Кировской, Архангельской и Брянской областях. По последним данным, выздоровели в России после перенесенной инфекции 16 человек.