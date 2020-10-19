Первые признаки ОРВИ? Вот что надо делать

Эксперты рассказали, что при появлении первых признаков заболевания ОРВИ необходимо сразу начинать действовать. Желательно вызвать врача, если появился кашель, насморк, боль в груди, потеря вкуса и обоняния, одышка, заложенность носа, а температура выше 37,2.

Если пациенту старше 65 лет и у него есть хронические заболевания, то врача тем более нужно вызывать, если проявляются перечисленные симптомы, передает газета «Известия». Если врач не прибыл в течение 24 часов, а состояние ухудшается, то нужно вызвать скорую помощь.

Также не стоит бояться госпитализации, если есть подозрения на коронавирус. Когда болезнь протекает без симптомов или в легкой форме, то лечение проходит в домашних условиях и в больницу класть не будут.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета и вирусолог Александр Лукашев уверен, что заниматься самолечением не стоит. Самим крайне сложно отличить простуду от коронавируса. Поэтому необходимо обратиться к специалистам.

Ранее американские ученые предложили новый механизм лечения коронавируса, который бьет по слабому месту болезни.