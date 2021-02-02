Первые признаки болезни Альцгеймера назвал врач

«Человек теряет координацию в пространстве. Например, забывает, где находится какой-то магазин, в который он вот уже тридцать лет ходит. Еще один сигнал, это когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению. Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признается, что забыл, что именно оно означает», — сказал Зберовский.

В таких случаях профессор советует немедленно обратиться к врачу.

Профилактикой болезни Альцгеймера для пожилого человека может стать социальная активность: общение с людьми, занятие спортом, игра в шахматы.

«Если наши близкие люди интересуются нашей жизнью, если они с чем-то категорически не согласны, критикуют нас, ругают нас, считая, что мы как-то неправильно живем, — это, безусловно, признак того, что психическое и психологическое здоровье родственника в порядке», — отметил Зберовский.

Исключением может стать, когда близкий человек нас о чем-то расспрашивает, но потом забывает наши ответы. Профессор добавил, что постоянные переспрашивания тоже может быть признаком болезни. В этот период человек еще продолжает испытывать интерес, но уже не может усвоить ответы.