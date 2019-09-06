  • Первые поставки в Россию незарегистрированных лекарств пройдут в сентябре

    06 сентября 2019, 22:16

    Мария Борисова

    Первые незарегистрированные в России лекарства из списка психотропных должны будут поставить до конца октября. Первая закупка препаратов, на которую выделены деньги из резервного фонда, рассчитана согласно потребности на год. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.
    Первые поставки в Россию незарегистрированных лекарств пройдут в сентябре

    «На 6 сентября в стадии согласования находится договор поставки с одним из европейских дистрибьюторов, имеющим разрешительную документацию Евросоюза на работу с подконтрольными препаратами, который осуществит сбор лекарственных средств от производителей и централизованно направит их в Российскую Федерацию», — заявили в пресс-службе ведомства.

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    Поставка иностранных лекарств необходима для детей, которые страдают хроническими заболеваниями с судорожным и болевым синдромами. Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на эти цели 5 сентября.

    Закупкой, ввозом и доставкой препаратов будет заниматься ФГУП «Московский эндокринный завод». На возмещение затрат Минпромторгу будет выделено более 26 миллионов рублей из госбюджета.

    Также российский Минздрав проводит разъяснительную работу с детскими эпилептологами. Специалисты проводят консилиумы по детям, которые нуждаются в импортных препаратах, чтобы подготовить необходимую документацию и получить лекарства.

    Кроме того, был подготовлен проект приказа Минздрава, который определяет порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты. Согласно документу, такие лекарства могут назначить либо учреждения Российской академии медицинских наук, либо медицинские организации субъекта.