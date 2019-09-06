Первые поставки в Россию незарегистрированных лекарств пройдут в сентябре

«На 6 сентября в стадии согласования находится договор поставки с одним из европейских дистрибьюторов, имеющим разрешительную документацию Евросоюза на работу с подконтрольными препаратами, который осуществит сбор лекарственных средств от производителей и централизованно направит их в Российскую Федерацию», — заявили в пресс-службе ведомства.

Правительство выделило 26 млн рублей на импортные лекарства для детей Подробнее

Поставка иностранных лекарств необходима для детей, которые страдают хроническими заболеваниями с судорожным и болевым синдромами. Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на эти цели 5 сентября.

Закупкой, ввозом и доставкой препаратов будет заниматься ФГУП «Московский эндокринный завод». На возмещение затрат Минпромторгу будет выделено более 26 миллионов рублей из госбюджета.

Также российский Минздрав проводит разъяснительную работу с детскими эпилептологами. Специалисты проводят консилиумы по детям, которые нуждаются в импортных препаратах, чтобы подготовить необходимую документацию и получить лекарства.

Кроме того, был подготовлен проект приказа Минздрава, который определяет порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты. Согласно документу, такие лекарства могут назначить либо учреждения Российской академии медицинских наук, либо медицинские организации субъекта.