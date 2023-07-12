Здоровье 12 июля 2023, 11:32 Первые группы приступили к обучению профессиональному уходу в симуляционном центре в Москве Заммэра Москвы Ракова: обучение профессиональному уходу началось в симуляционном центре Сайт мэра и правительства Москвы

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Занятия по профессиональному уходу начались в столичном симуляционном центре для сотрудников учреждений социальной защиты и москвичей, ухаживающих за близкими. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Образовательные программы центра создавались с учетом индивидуальных потребностей слушателей. Это значит, что каждый человек обучается именно тем навыкам, которые ему необходимы. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

По ее словам, благодаря открытию первого в России специализированного образовательного комплекса на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра департамента труда и социальной защиты населения города Москвы жители столицы получили возможность освоить практические навыки профессионального ухода.

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Пространство создали, чтобы предоставить возможность отработать различные навыки ухода в приближенных к реальным условиям и с использованием передовых технологий. В настоящее время в симуляционном центре разработали 16 образовательных программ.

Ракова добавила, что в центре также открыли программу профессионального образования «Сиделка» длительностью 144 часа, а также курсы повышения квалификации по различным темам. Прохождение программы позволит получить соответствующий сертификат, подтверждающий квалификацию слушателя.

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