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    03 ноября 2020, 11:21

    Первые две серии вакцины «ЭпиВакКорона» выпустили для пострегистрационных испытаний

    Ксения Басырова

    Первые две серии вакцины, разработанные «Вектором», уже готовы. Они будут использоваться для проведения пострегистрационных испытаний.
    Первые две серии вакцины «ЭпиВакКорона» выпустили для пострегистрационных испытаний

    «Первые две пострегистрационные серии вакцины „ЭпиВакКорона“ произведены. В настоящее время проводится контроль в отделе биологического и технического контроля Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

    Часть готовых препаратов «Вектор» планирует передать в гражданский оборот еще до окончания пострегистрационных испытаний. Они пройдут в ноябре–декабре этого года.

    Ранее стало известно, что массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» начнется в 2021 году. Получить препарат сможет каждый желающий. Вакцинация пройдет бесплатно.

    В приоритете будут сотрудники медицинских организаций, образовательных учреждений, общественного транспорта, органов социальной защиты, предприятий общественного питания, торговли. Кроме того, в первую очередь вакцину смогут поставить те, кто работает с большим количеством людей. Например, в банках, гостиницах или химчистках.