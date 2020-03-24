Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Приморье

На Дальнем Востоке получили официальное лабораторное подтверждения два первых случая заражения коронавирусом. Жители Приморского края были инфицированы во время зарубежных поездок.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из заграничной поездки. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, в настоящее время они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Оба взрослых пациента находятся в удовлетворительном состоянии, болезнь у них протекает в легкой форме. Все, кто с ними контактировал, находятся под наблюдением медиков.

По данным газеты «Ведомости», в соседнем Хабаровском крае зафиксировано четыре случая заболевания. Все инфицированные подхватили коронавирус во время поездок за рубеж.

В России за последние сутки был зарегистрирован 71 новый случай заражения. Всего в стране 438 заболевших, из них 17 человек уже выздоровели.