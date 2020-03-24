    24 марта 2020, 04:03

    Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Приморье

    Анастасия Кукова

    На Дальнем Востоке получили официальное лабораторное подтверждения два первых случая заражения коронавирусом. Жители Приморского края были инфицированы во время зарубежных поездок.

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

    «В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из заграничной поездки. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, в настоящее время они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Оба взрослых пациента находятся в удовлетворительном состоянии, болезнь у них протекает в легкой форме. Все, кто с ними контактировал, находятся под наблюдением медиков.

    По данным газеты «Ведомости», в соседнем Хабаровском крае зафиксировано четыре случая заболевания. Все инфицированные подхватили коронавирус во время поездок за рубеж.

    В России за последние сутки был зарегистрирован 71 новый случай заражения. Всего в стране 438 заболевших, из них 17 человек уже выздоровели.