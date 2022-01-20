Первые два случая заражения штаммом «омикрон» обнаружили в ХМАО

Штамм «омикрон» впервые диагностировали у двух жителей ХМАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по ХМАО.

«На момент данной публикации получено два сообщения о наличии мутации „Омикрон“ у двух жителей автономного округа», — рассказали в ведомстве.

Один из пациентов вернулся с отдыха в Египте. Врачи взяли под наблюдение всех, кто контактировал с ним.

Второй пациент был в путешествии в разных городах России. У него обнаружили вирус, еще когда он находился в Омске. После он вернулся в родной город.