Первую в мире вакцину для животных от коронавируса зарегистрировали в России

Ученые Россельхознадзора создали и зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом заявил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков.

По его словам вакцину для плотоядных животных разработана ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ) — подведомственным Россельхознадзору. Она получила название «Карнивак-Ков». Об этом написал ТАСС.

Савенков рассказал, что вакцину начали испытывать в октябре 2020 года. В исследовании приняли участия кошки, собаки, норки, песцы, лисы и другие животные.

«Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», — подчеркнул он.

Представитель ведомства добавил, специалисты Россельхознадзора продолжают изучать, как долго работает иммунитет после введения вакцины. Пока — не менее шести месяцев.

Тем временем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия может обеспечить вакциной от коронавируса «Спутник V» весь мир.