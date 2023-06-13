Здоровье 13 июня 2023, 17:22 Первую в мире платформу для переболевших COVID-19 запустили в России В России запустили первую в мире платформу по постковидной реабилитации послевыписки.рф РИА «Новости»

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Пациенты, перенесшие COVID-19 и другие тяжелые вирусные инфекции, смогут ускорить восстановление с помощью онлайн-курсов на специальной платформе послевыписки.рф. Об этом сообщил ТАСС.

Организаторы подготовили видеолекции и практикумы для перенесших COVID-19, в которых учли, что постковидный синдром проявляется у людей по-разному. Пользователи будут получать персонализированные рекомендации на основе своих симптомов. В проекте собрали экспертизы разных специалистов, в том числе пульмонолога, кардиолога, дерматолога, психиатра, невролога и гастроэнтеролога.

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Кроме этого, на сайте и в приложении представили полезные материалы, памятки для самодиагностики и ответы на часто задаваемые вопросы. Создатели заявили, что проект окажется полезным и для людей, переболевших COVID-19, и для всех, кто заботится о своем здоровье.