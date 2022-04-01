Первую в мире назальную вакцину от коронавируса зарегистрировали в России

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Такую форму «Спутника V» разработал НИЦЭМ имени Гамалеи.

Назальная вакцина, как и «Спутник V», является двухкомпонентной. Основой для препарата стали аденовирусные векторы 26-го и 5-го типов. Ее вводят с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость. Интервал между двумя применениями составит три недели, то есть прививать будут в режиме «прайм-буст», уточнили в Минздраве.

«Интраназальная иммунизация в режиме „прайм-буст“ формирует мукозальный иммунитет в отношении [вируса SARS-CoV-2] на поверхности слизистой дыхательного тракта», — пояснили в Теlеgrаm-каналеминистерства.

У пациентов после применения назальной вакцины увеличивается титр антител IgA в крови и носовых секретах, а также антител IgG, вируснейтрализующих антител в крови. В результате формируется клеточный иммунный ответ к инфекции, которую вызывает коронавирус.

В Минздраве добавили, что сейчас применять назальную вакцину можно в больницах, поликлиниках и других медорганизациях, которые проводят вакцинацию людей от 18 лет и старше.