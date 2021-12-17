Первую серию «ЭпиВакКороны-Н» выпустили в гражданский оборот

В России в гражданский оборот поступили первые 12 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Их направят для проведения третьей фазы клинических исследований.

О впервые официально зарегистрированной партии препарата сообщило РИА «Новости» со ссылкой на центр «Вектор».

«Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объемом 12 тысяч доз предназначена для клинических исследований третьей фазы», — уточнили разработчики вакцины.

В «Векторе» уточнили, что в исследовании обследуют 250 добровольцев. Среди участников будут как мужчины, так и женщины старше 60 лет.

Единственное отличие «ЭпиВакКороны-Н» от предыдущего препарата, пояснили в центре, в особенностях технологического производства. При его изменении вакцину по российским законам снова необходимо направлять на клинические исследования. Так специалисты убедятся в ее безопасности, отсутствии тяжелых последствий и побочных явлений и определят иммунологическую эффективность.

Ранее в «Векторе» призвали всесторонне изучить новый штамм коронавируса «омикрон».