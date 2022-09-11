Первая вакцина от ротавируса появилась в России | 360°

Здоровье 11 сентября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

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Viber Первая вакцина от ротавируса появилась в России Роспотребнадзор заявил о создании первой вакцины от ротавируса учеными из НИИ Ростова РИА «Новости

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Ученые НИИ микробиологии и паразитологии в Ростове разработали первую в стране вакцину от ротавируса. Об этом сообщили на официальной странице Роспотребнадзора во «ВКонтакте».

«Ученые РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса. В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата», — отметили в ведомстве.

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Запуск производства препарата, добавили в Роспотребнадзоре, запланировали на 2023 год.

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Ротавирус — острая кишечная инфекция. Она опасна для людей любого возраста. Однако чаще всего ее выявляют у детей от полутора до двух лет.

Вакцинация против ротавирусной инфекции, подчеркнули в ведомстве, входит в национальный прививочный календарь.

Ранее сообщалось, что доклинические испытания и исследования российской вакцины от ротавируса пройдут в 2023 году, а следующий этап планировали на 2024–2025 годы. Об этом 6 сентября сообщала заведующая научным отделом Ростовского НИИ Роспотребнадзора Виктория Агафонова.

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