Первую поликлинику с компьютерным томографом откроют в Красном Селе

Строительство поликлиники на 600 мест завершается в Красном Селе Ленинградской области. Новое медицинское учреждение оценил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщило ИА «Невские новости».

Глава города уже приезжал в эту поликлинику.

«Здесь пришлось разбираться с подрядными организациями. Было заведено уголовное дело по факту кражи оборудования. Затем уже заключили с нормальным подрядчиком контракт», — рассказал он.

Медицинское учреждение возвели в переулке Щуппа Красносельского района. Площадь поликлиники — 12,5 тысячи квадратных метров. В ней откроются такие отделения: терапевтическое, хирургическое, стоматологическое, лучевой диагностики, медицинской реабилитации, физиотерапевтического лечения, травматологического пункта, женской консультации и дневного стационара.

В этом медучреждении появится первый в Красном Селе компьютерный томограф. Поликлиника будет принимать более 61 тысячи человек, а на работу возьмут 317 специалистов.

Сдача объекта пройдет в июне, откроют здание ближе к концу 2021 года.