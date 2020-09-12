Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы страны. Это пилотная поставка, которая позволит специалистам отработать логистику доставки препарата.

Об этом сообщили в Минздраве.

«Первая партия вакцины „Спутник V“ (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы», — отметили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что первая поставка вакцины в регионы страны — пилотная. Она нужна для того, чтобы специалисты смогли отработать логистические цепочки по доставке в субъекты, а также распределение препарата и организацию вакцинации тех пациентов, которые входят в группу повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что первую партию российской вакцины выпустили в гражданский оборот. Ею планируют привить граждан, которые входят в группы риска — в первую очередь речь идет о медицинских работниках. Вакцинацию будут проводить одновременно с третьей фазой клинических испытаний препарата. Для участия в ней записались почти 40 тысяч добровольцев.