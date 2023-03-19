Здоровье 19 марта 2023, 10:05 Первую очередь больницы ФМБА в Мариуполе планируют запустить к концу года Хуснуллин анонсировал запуск до конца года первой очереди больницы ФМБА в Мариуполе РИА «Новости»

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Первую очередь комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Мариуполе запустят к концу года. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в докладе президенту Владимиру Путину о ходе восстановительных работ, сообщил ТАСС.

«К концу года первая очередь», — отметил вице-премьер.

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В сентября 2022 года глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала о решении построить в Мариуполе многопрофильный медицинский комплекс. Учреждение сможет оказывать все виды помощи, в том числе и высокотехнологичную, жителям Донбасса и Запорожья.

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