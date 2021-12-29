Первую кислородную станцию открыли в Кирове

Первая в регионе кислородная станция появились в Кирове. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Кировская правда».

В пресс-службе областного министерства здравоохранения рассказали, что станцию возвели в Кировской больнице № пять. Установка обошлась городу в 17 миллионов рублей. Она способна создавать более 1000 литров кислорода в минуту.

Первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что такой аппарат поможет сократить количество летальных случаев среди пассажиров, которые нуждаются в дополнительном кислороде.