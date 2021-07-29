Проценко объяснил, почему люди болеют после первого компонента вакцины

Человек может заболеть ковидом после первого компонента вакцины, потому что к тому времени организм еще не успел сформировать антитела. Почти все пациенты, которые заразились после прививки и попали в Коммунарку, не успели сделать вторую прививку.

Об этом рассказал главный врач московского ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую организовали общество «Знание» и общероссийская акция #МыВместе.

«После первого компонента стойкий иммунитет не успевает сформироваться. Иммунитет развивается через 14 дней после введения первого компонента. После первого мы не можем считать пациента вакцинированным», — отметил Проценко. Его слова процитировало Ura.ru.

Врач уточнил, что 90% пациентов, которые попали в Коммунарку после вакцинации, сделали только первую прививку. Количество людей, которые заболели коронавирусом после второй прививки, незначительно. Проценко подчеркнул, что вакцинация не гарантирует 100% защиту от заболевания: иммунитет не сможет защитить, если на человека чихнет зараженный.

Однако прививка обеспечивает более легкое течение болезни. А также гарантирует, что даже заболев, пациент не умрет от коронавируса. Проценко уточнил, что в реанимацию сейчас попадают только люди с серьезными сопутствующими болезнями.

«Пока вы не закончите весь цикл вакцинации, соблюдение дистанции и ношение маски остаются обязательными. Не нужно минимизировать меры собственной безопасности», — заключил он.