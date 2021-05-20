«Первое время стоять тяжеловато»: космонавт рассказал о восстановлении после приземления

После возвращения на Землю космонавтам первое время тяжело стоять на ногах. Об этом рассказал российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков, его слова привел сайт телеканала «Звезда».

На такое состояние влияют несколько физиологических факторов одновременно. Среди них изменения состояния кардиосистемы, состояния мышц и вестибулярной системы.

«Нельзя выделить что-то одно. В управлении телом участвуют все системы организма и управлять им первое время в плане ходьбы или стоять было тяжеловато», — отметил космонавт.

Все специалисты по-разному восстанавливаются после долгого нахождения в космосе. У Кудь-Сверчкова возвращение к прежней жизни заняло больше времени, поскольку это был его первый полет. Тем не менее организм человека довольно быстро приходит в нормальное состояние после нахождения в космосе.

«Мы живем в состоянии гравитации до полета, наш организм, сознание, мозг запоминает это состояние. Когда возвращаемся, все навыки восстанавливаются. Организму нужно время для адаптации. С точки зрения навыков ничему новому учиться не надо, учиться заново ходить не надо», — добавил космонавт.

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь Сверчков пробыли на Международной космической станции (МКС) полгода. За это время они провели более 40 научных исследований, а также совершили выход в открытый космос на почти семи часов.