Первичный штамм коронавируса не был обнаружен в России

Всего «Вектор» выявил более 1,5 тысячи различных мутаций коронавируса в РФ. Большинство из них, по словам Максютова, не приводит к каким-либо изменениям свойств вируса, однако в ряде случаев они повысили скорость репликации вирусов в клетке или затормозили выработку организмом интерферонов в ответ на вторжение SARS-CoV-2.

«Но встречаемость каждой из таких мутаций не превышает 3,5%», — сказал глава «Вектора» на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

В настоящее время научный центр занимается углубленным изучением «британского» штамма коронавируса. Его изучают «на культуре клеток и на различных животных моделях», сообщил Максютов.

Ранее Анна Попова заявила о разработке в России системы тестирования, способной выявлять последние мутации коронавируса. На производство тест-системы потребуется около двух-трех недель.