Здоровье 08 мая 2023, 04:00 Первичная заболеваемость ожирением в России выросла почти на 11% Минздрав: первичная заболеваемость ожирением в России выросла в 2022 году на 10,7% Freepik

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Первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла почти на 11%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет Минздрава.

В ведомстве назвали эту тенденцию «крайне неблагоприятной».

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«Рост первичной заболеваемости ожирением в 2022 году 10,7% по РФ является крайне неблагоприятной тенденцией», — сказано в документе.

При этом проектом была установлена предельная цифра на порядок ниже — 8,7%.

Медики напомнили, что ожирение является фактором риска развития очень многих заболеваний. Прежде всего страдает сердце и снижается фертильность. Также избыточный вес может вызывать диабет и быть фактором для развития рака.

Ранее депутат Институт исследования проблем современной политики предложил запретить ресторанам быстрого питания использовать акции для привлечения клиентов, так как фастфуд негативно влияет на здоровье.

Как объяснил эндокринолог Алексей Калинчев для человека с ожирением еда является главной радостью в жизни. Чтобы избавиться от болезненного влечения к нездоровой пище, человеку нужно найти другие источники получать удовольствие.