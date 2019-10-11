Первая встреча «Профессиональной мастерской детских кардиологов» прошла в Подмосковье

Сегодня в конференц-зале Московского областного консультативно-диагностического центра для детей прошла первая встреча профессионального клуба детских кардиологов, посвященная теме нарушений ритма сердца, угрожающих жизни. Участие приняли детские врачи-кардиологи из медицинских организаций Московской области. В качестве приглашенного эксперта выступил главный внештатный детский кардиолог ФМБА, руководитель центра синкопальных состояний и аритмий у детей и подростков ФМБА, профессор Леонид Макаров.

«Ранняя диагностика позволяет своевременно обнаружить то или иное заболевание и оперативно назначить лечение. Для нас важно, что служба детской медицинской помощи развивается. Такие встречи позволят детским врачам-кардиологам из разных территорий Подмосковья обменяться опытом, обсудить интересные клинические случаи и повысить уровень профессионализма», — рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Собравшиеся в неформальной обстановке обсудили большой спектр практических вопросов, связанных с диагностикой и лечением детей с нарушениями ритма сердца. Планируется, что подобные встречи с приглашением экспертов в сфере кардиологии станут регулярными.