Первая в мире страна вакцинировала все население от ковида

Гибралтар первым на планете окончил вакцинацию всего взрослого населения от COVID-19. Глава Минздрава Британии рассказал, что они снабжали государство вакцинами.

«Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации среди взрослого населения», — рассказал в четверг в парламенте глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок, сообщило РИА «Новости».

Полное население Гибралтара составило порядка 34 тысяч жителей. Иностранцы, проживающие там, также имеют возможность участвовать в вакцинировании.

В Великобритании вакцинация идет препаратами AstraZeneca и Pfizer, привиты уже более 25 миллионов человек. Американская Moderna в четверг объявила, что начнет поставки своей вакцины в Соединенное Королевство в апреле.

На прошлой неделе рассказали, что выясняются детали летальных исходов среди людей, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZenеса. У части из них были зафиксированы тромбоэмболические осложнения.

Часть стран Европейского союза приостановила использование вакцины. Немецкие ученые Института Пауля Эрлиха, которые рекомендовали властям Германии ограничить применение вакцины AstraZeneca, считают, что выявленные случаи «особого тромбоза вен головного мозга» могут быть связаны с вакцинацией.