Первая смерть в регионе. Умер житель Оренбургской области с диагнозом «коронавирусная инфекция»

В начале марта мужчина вернулся из путешествия по Европе. 16 марта он пожаловался на небольшое повышение температуры и першение в горле. Он обратился в больницу и сдал анализ на коронавирус. От предложенной госпитализации отказался.

На следующий день тесты показали сомнительно-положительный результат.

С каждым днем состояние больного только ухудшалось, быстро развилась пневмония. Все это происходило на фоне хронический заболеваний. Спасти мужчину не удалось.

Накануне выяснилось, что после приезда на родину он заразил вирусом ребенка. По данным местного Минздрава, тот был в непосредственном контакте с заболевшим. Сейчас мальчик практически здоров и готовится к выписке.

Еще два новых случая в регионе — взрослые люди 67 и 40 лет, жители Оренбурга, которые также путешествовали по Европе и были в разных странах. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.