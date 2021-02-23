Первая смерть от коронавируса в Европе произошла раньше, чем считалось до этого

Первый случай смерти от коронавирусной инфекции в Европе произошел не во Франции, как полагали ранее, а в Сербии — на десять дней раньше. Там пациент скончался от COVID-19 еще 5 февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых Белградского университета, опубликованные в журнале Frontiers in Medicine.

Специалисты отметили, что первый европейский случай заражения коронавирусом нового типа был зафиксирован во Франции 24 января 2020 года. Как прежде считалось, там же 15 февраля была зарегистрирована первая в Европе смерть от COVID-19, однако сербские ученые опровергли это.

Исследователи утверждают, что первый летальный исход произошел еще 5 февраля, когда в Белграде скончался 56-летний строитель. Тогда же по результатам вскрытия медики установили, что причиной смерти стала пневмония. Но ученые заявили, что мужчина умер от COVID-19. Официально же первый случай заражения в Сербии выявили только 6 марта.

Российские вирусологи Анатолий Альтштейн и Алексей Аграновский ранее заявили, что перемешивание вирусов птиц и человека может привести к появлению нового вируса гриппа, который будет куда более опасным, чем COVID-19. Об этом они рассказали Ura.ru.

На Украине между тем зарегистрировали вакцину от коронавируса производства компании Pfizer. Об этом объявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, написала «Газета.ru».