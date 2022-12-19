Здоровье 19 декабря 2022, 14:51 Персональные медицинские помощники появятся у пациентов с диабетом и гипертонией

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В России в скором времени запустят проект «Персональные медицинские помощники» для людей, страдающих гипертонией и диабетом. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Проект будет работать в Татарстане, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях и продлится два года.

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Здоровье пациентов, страдающих гипертонией и сахарным диабетом, будут отслеживаться с помощью фитнес-браслетов, умных часов, глюкометров. Затем данные будут поступать в медицинские информационные системы.

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В Минэкономразвития отметили, что реализация проекта существенно увеличит охват населения диспансерным наблюдением.