Персики спасут от ожогов и истощения

Плоды усиливают секреторную деятельность пищеварительных желез, помогают в переваривании жирной пищи и обладают противорвотным свойством.

Врачи посоветовал пить сок растения при почечнокаменной болезни. При сахарном диабете и в качестве антигельминтного средства помогут водные извлечения из листьев и цветков персиков.

Из свежих листьев приготавливается кашица. Ее прикладывают к раневой поверхности при абсцессах, фурункулах, ожогах, при нейродерматитах и других кожных заболеваниях.

Кроме того, медики рекомендуют употреблять плоды персика при гастритах с пониженной кислотностью и энтероколитах. А в качестве питательного и общеукрепляющего средства они подойдут печеночным и истощенным больным. Их также хорошо покупать при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, отметила «Экономика Сегодня».

Ранее фуд-блогер Лиза Глузская поделилась рецептами вкусных и необычных блюд, которые можно приготовить с персиками и абрикосами.