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    31 июля 2020, 13:27

    Персики спасут от ожогов и истощения

    Алена Макаренко

    Персики обладают полезными свойствами, поэтому помогают при ряде заболеваний. Об этом рассказал преподаватель Пятигорской государственной фармацевтической академии, профессор Валерий Мелик-Гусейнов, сообщил сайт «Аргументы и факты».
    Персики спасут от ожогов и истощения

    Плоды усиливают секреторную деятельность пищеварительных желез, помогают в переваривании жирной пищи и обладают противорвотным свойством.

    Врачи посоветовал пить сок растения при почечнокаменной болезни. При сахарном диабете и в качестве антигельминтного средства помогут водные извлечения из листьев и цветков персиков.

    Из свежих листьев приготавливается кашица. Ее прикладывают к раневой поверхности при абсцессах, фурункулах, ожогах, при нейродерматитах и других кожных заболеваниях.

    Кроме того, медики рекомендуют употреблять плоды персика при гастритах с пониженной кислотностью и энтероколитах. А в качестве питательного и общеукрепляющего средства они подойдут печеночным и истощенным больным. Их также хорошо покупать при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, отметила «Экономика Сегодня».

    Ранее фуд-блогер Лиза Глузская поделилась рецептами вкусных и необычных блюд, которые можно приготовить с персиками и абрикосами.

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