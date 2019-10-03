Пермские врачи-неонатологи решили уволиться из-за недоплат за переработку

Профсоюз «Альянс врачей» разместил на YouTube видео записанное пермскими врачами-неонатологами больницы № 6. Они заявили, что уволятся, если им не оплатят переработанное время.

Родителям пациентов центра Блохина запретили общаться с прессой — Рыков Подробнее

В ролике заведующая отделением новорожденных Ирина Петрова жалуется на переработки, от которых врачи отказываются из-за хронической усталости и отсутствия адекватной зарплаты. Она сообщила, что по этой причине из больницы за год уволились пять специалистов.

«Врачей нет, мы не можем физически закрыть дежурства, при этом даже на нас, последних, которые остались в роддоме, руководство психологически давит и отказывается нам оплачивать сверхурочную работу. Мы заявляем, что мы так работать больше не можем», — цитирует Петрову портал «Пермь онлайн».

Врачи потребовали оплатить им все переработки за год и компенсировать выполнение обязанностей ушедших коллег. Кроме того, они хотят, чтобы в отделение новорожденных были набраны врачи на вакантные места.

В противном случае они уволятся. Петрова сообщила, что заявления же написаны.

В Минздраве Прикамья утверждают, что контролируют ситуацию в больнице. Об этом сообщила глава краевого Минздрава Оксана Мелехова.

В сентябре травматологи этой же больницы заявили руководству, что теперь они будут работать только на одну ставку. Они также жаловались на нехватку кадров и переработки.

Причем, один из врачей, заведующий травмпунктом на почве переутомления после 12-15 суточных дежурств в месяц попал в кардиологию.