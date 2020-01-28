Период простуд начался в России. Как защититься?

«Чтобы не подхватить привычную для этого сезона ОРВИ, в первую очередь нужно высыпаться и следить за своим собственным организмом, а также заранее закаляться. Это очень помогает. Регулярно проветривать квартиру, рабочие помещения, особенно офисы, где большое скопление людей. Нужно, чтобы поступал свежий воздух, а еще обязательно пользоваться увлажнителями, особенно в спальнях, где человек находится по восемь часов. И по возможности устанавливать увлажнитель воздуха на рабочее место», — рассказала врач.

По ее словам, из-за отопления, а также морозного воздуха влажность резко снижается. Это влияет на слизистую носа и носоглотки, которые подсыхают, и поэтому вирусу легче туда «подсесть». Нормальная влажность воздуха особенно важна для курящих, аллергиков, у которых слизистая и так травмирована.

«Нужно урегулировать свою стрессовую нагрузку. Люди чаще болеют тогда, когда у них какой-то стрессовый период. Также полезно бегать по снегу на лыжах или кататься с детьми с горки. Физическая нагрузка важна, но она должна быть в удовольствие», — добавила Ярцева.

Если на работе зафиксировали случаи гриппа или ОРВИ, нужно не забывать о вакцинации. Это все еще актуально. Также можно носить медицинские маски на работе и, если нет возможности проветривать помещение, самостоятельно выходить почаще на свежий воздух, заключила врач.