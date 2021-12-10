Врач рассказал, как не поправиться в период новогодних праздников

Многие люди в период новогодних праздников набирают лишние килограммы. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как не поправиться во время праздников. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на YouTube-канал доктора.

Врач подчеркнул, что в период праздников можно позволить себе съесть жирную пищу. Однако лучше не переедать и следить за количеством съеденного. Кроме того, не стоит налегать исключительно на салаты.

«Если вы весь год вели здоровый образ жизни, поддерживали себя в форме, то один новогодний праздник ничего не изменит в жизни. Можно себе позволить любые разнообразия, — рассказал диетолог.

Эксперт подчеркнул, что есть вредную пищу можно лишь на протяжении одного дня. На вторые и третьи сутки стоит отказаться от салатов с майонезом. Лучше всего устроить разгрузочный день уже 2 января.

«В разгрузочный день надо взять два грейпфрута, разрезать их на четыре части и съесть по отдельности. Также можно съесть девять яичных белков, а также два полных яйца. Если вы отекаете от воды, можно принять особую ванну — нужно насыпать соль, погрузиться в ванну на пару минут, после чего промокнуть тело полотенцем», — рассказал врач.