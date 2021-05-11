Инфекционные заболевания ЦНС могут осложнять острый период коронавируса

Церебральный инсульт, инфекционные заболевания центральной нервной системы (ЦНС) и аутоиммунные поражения заболеваниями, осложняющими течение острого периода коронавируса. Об этом главный внештатный невролог Минздрава РФ Михаил Мартынов рассказал в интервью газете «Известия».

«Наиболее тяжелые заболевания, которые могут осложнять острый период COVID-19, а также рассматриваться как его последствие, это церебральный инсульт (чаще встречаются ишемические инсульты, реже — геморрагические), инфекционные заболевания ЦНС (менингиты, менингоэнцефалиты) и аутоиммунные поражения, в частности синдром Гийена-Барре. Развитие этих осложнений утяжеляет течение собственно коронавирусной инфекции и создает дополнительную угрозу восстановлению неврологических функций и даже жизни пациента», — рассказал Мартынов.

По его словам, частота сосудистых осложнений в виде церебральных инсультов у пациентов с коронавирусом в восемь раз выше по сравнению с больными гриппом.

Мартынов напомнил о важности вакцинации для избежания тяжелых последствий коронавируса. Он заметил, что возможные побочные реакции, в числе которых подъем температуры и головная боль, «не идут ни в какое сравнение с теми серьезными последствиями, которые зачастую вызывает COVID-19».

Количество новых случаев заболеваемости и смертности от COVID-19 по всему миру вышло на плато. Но его уровень необычайно высок. С таким заявлением на пресс-конференции выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус. Он отметил, что снижение новых случаев заболеваемости и смертности зафиксировано в Европе, Северной и Южной Америках, поэтому можно говорить о выходе мира на плато по коронавирусной инфекции.