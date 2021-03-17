Перинатальный центр в Кемерове возобновил профильную работу

Перинатальный центр областной больницы имени Беляева в Кемерове, который был перепрофилирован под крупнейший в регионе COVID-госпиталь, возобновил профильную работу, сообщило ОТР.

Уточняется, что в период работы красной зоны попасть в учреждение роженицы могли лишь по медицинским показаниям. Кроме этого, там рожали пациентки с коронавирусом. В течение 10 дней помещения подготовили к штатной работе. В центре провели полную дезинфекцию, приобрели новое постельное белье и вентиляционные фильтры.

«На сегодняшний день все отделения вернулись к своему обычному режиму: отделения новорожденных, патология новорожденных. Все полностью подготовлены к работе, в том числе рабочие места», — отметил заместитель главного врача по педиатрии Александр Голомидов.

В первый же день возвращения к обычному рабочему режиму в учреждение поступили 30 будущих мам.