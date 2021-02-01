«Перхоть и приступы печали». Врач назвала необычные симптомы нехватки витамина D

Слезливость и высокое кровяное давление могут быть признаками нехватки витамина D. Американский фармацевт Сьюзи Коэн раскрыла необычные симптомы нехватки «солнечного» витамина.

При дефиците вещества у человека могут появляться акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.

Сьюзи Коэн советует на приеме у врача подробно описывать свои симптомы, чтобы специалист понял, связаны ли они между собой или нет.

Признаками дефицита витамина D могут быть высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, проблемы с мочеиспусканием, перхоть, приступы печали и эректильная дисфункция.

Фармацевт рекомендовала больше употреблять продуктов, богатых витамином D и начать принимать витаминный комплекс после консультации с врачом.