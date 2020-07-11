Врачи продолжают следить за самочувствием добровольцев, которым вкололи вакцину от коронавируса. Пациенты переносят препарат хорошо, а их состояние здоровья не вызывает опасений.

Директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко рассказал, что на добровольцев сейчас нацелено пристальное внимание. Все переживают это по-разному, но в общем настроение у людей хорошее.

«Люди позитивные, тем более они увидели, что введение [вакцины] не сопровождалось какими-то серьезными изменениями их состояния. Немножко была температура субфебрильная, общее недомогание, но в целом вакцина переносится хорошо, и состояние [добровольцев] не вызывает клинических никаких опасений», — отметил Семитко.

Всего в клинических исследованиях вакцины участвуют 38 добровольцев. Все пациенты находятся в госпитале имени Бурденко Минобороны и Сеченовском медуниверситете. Ранее в Минобороны сообщили, что медики приступили уже к завершающей стадии клинических испытаний. Первых добровольцев планируют выписать 15 июля после сдачи контрольных анализов.