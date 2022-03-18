Перенесшим коронавирус россиянам посоветовали брать отпуск после болезни

После перенесенного коронавируса человек должен отдохнуть и привести свой организм в нормальное состояние. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, написал Ura.ru.

Врач отметил, что восстановление подразумевает под собой умеренные прогулки на свежем воздухе.

«В части случаев помогает отдых, отпуск и умеренные физические нагрузки. К умеренным физическим нагрузкам относится ходьба на свежем воздухе, тем более погода сейчас позволяет. Эти все вещи помогают, но не всем. Есть более тяжелые поражения, где нужна медикаментозная терапия, длительное лечение. Но в ряде случаев, когда есть недомогание, какие-то неприятные ощущения, ухудшение качества жизни, то отдыхом в значительней степени это снимается», — сказал Крючков.

Отпуск, на взгляд медика, должен быть не менее двух недель. Если есть возможность, то можно взять месяц. Кроме того, не стоит забывать об употреблении витаминов после инфекции, напомнил врач.

«Если пить в соответствии с инструкцией к применению БАДов или препаратов, то вреда вы не нанесете. Единственно, перебарщивать не надо, потому что через те же жирорастворимые витамины можно вызвать негативные эффекты, то есть, они накапливаются. Ну, и лечение. В случае необходимости нужно идти к врачу. Антикоагулянтная терапия, противовоспалительная терапия, кардиотропная терапия разного типа», — заключил он.