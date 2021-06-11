Стало известно об ухудшении слуха у перенесших коронавирус

Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, встречается у 18-23% пациентов с коронавирусом. Но этот симптом можно вылечить.

Остаточные проявления могут отмечаться и в 1,5-2% случаев при постковидном синдроме, то есть наблюдаться еще на протяжении нескольких недель уже после выздоровления, объяснила в беседе с РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В единичных случаях после COVID-19 отмечается острая нейросенсорная потеря слуха, отметила эпидемиолог. Она пояснила, что точная причина заболевания до сих пор неизвестна. Но, по словам Пшеничной, считается, что триггером этого процесса может быть вирусная инфекция, в том числе и COVID-19.

«Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния», — уточнила Пшеничная. Она также отметила, что эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимации.

Почти половина пациентов, госпитализированных в США с марта по апрель 2020 года, были выписаны из больниц в худшем состоянии, чем было при поступлении. Порядка 20%, а это каждый пятый человек, не смог вернуться к самостоятельной жизни. У этой группы наблюдались боли и неврологические симптомы. Как указывалось в исследовании ученых, после выписки 45% пациентов теряли подвижность и способность выполнять повседневные действия, такие как одеваться или принимать ванну.