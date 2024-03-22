Здоровье 22 марта 2024, 18:57 Перенесшие ковид люди оказались склонны к психическим расстройствам NHB: ковид повышает риск заболевания психическими расстройствами РИА «Новости»

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Переболевшие ковидом люди подвержены большему риску психических заболеваний, чем те, кто избежал заражения коронавирусом. Об этом сообщил журнал Nature Human Behavior.

По данным исследования британских ученых, перенесшие инфекцию оказались в большей степени склонны к психическим расстройствам, ухудшению настроения и возникновению чувства тревожности. Также они страдают пристрастием к алкоголю и нарушениями сна.

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При этом у вакцинированных лиц подобных симптомов не наблюдается, что подчеркивает защитный эффект прививки от развития «новых психических расстройств и прогрессирования существующих», подчеркнули авторы статьи.

Иммунная система жителя Германии, который прошел курс гипервакцинации от коронавируса, не пострадала. Мужчина из Магдебурга умудрился сделать 217 прививок в течение 29 месяцев. Он ни разу не заболел COVID-19. Врачи отметили, что организм пациента работает совершенно нормально.