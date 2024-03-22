22 марта 2024, 18:57
Перенесшие ковид люди оказались склонны к психическим расстройствам
NHB: ковид повышает риск заболевания психическими расстройствами
Переболевшие ковидом люди подвержены большему риску психических заболеваний, чем те, кто избежал заражения коронавирусом. Об этом сообщил журнал Nature Human Behavior.
По данным исследования британских ученых, перенесшие инфекцию оказались в большей степени склонны к психическим расстройствам, ухудшению настроения и возникновению чувства тревожности. Также они страдают пристрастием к алкоголю и нарушениями сна.
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При этом у вакцинированных лиц подобных симптомов не наблюдается, что подчеркивает защитный эффект прививки от развития «новых психических расстройств и прогрессирования существующих», подчеркнули авторы статьи.
Иммунная система жителя Германии, который прошел курс гипервакцинации от коронавируса, не пострадала. Мужчина из Магдебурга умудрился сделать 217 прививок в течение 29 месяцев. Он ни разу не заболел COVID-19. Врачи отметили, что организм пациента работает совершенно нормально.
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