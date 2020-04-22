Переход коронавируса из легких в кишечник. Дети оказались более заразными, чем взрослые

Дети могут заражать коронавирусом в течение большего времени по сравнению со взрослыми. Об этом объявил эксперт Роспотребнадзора.

«Есть еще некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции. И вот в последние дни мне попалась очень интересная работа, что, уходя из верхних дыхательных путей, дети продолжают выделять вирус с фекалиями. То есть возможна реализация фекально-орального пути передачи», — объявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов, его цитирует ТАСС.

По словам профессора, наиболее уязвимы дети в возрасте от шести до семи лет. Но заболевание в среднем у них протекает легче, чем у взрослых.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Сейчас по всему миру насчитывается больше 2,5 миллиона случаев заражений. В России, по информации на 22 апреля, почти 58 тысяч больных с коронавирусом. Скончались 513 человек.

Судя по информации оперативного штаба Москвы, большая часть заразившихся — младше 45 лет. Детей из всего числа заболевших — около 4%.

С середины марта всех школьников и студентов в России перевели на дистанционное образование. Закрыли дошкольные учреждения и детские площадки.