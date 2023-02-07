07 февраля 2023, 12:47
Передвижные мобильные медкомплексы появились на Ямале
На Ямале решают проблемы с доступностью медицинской помощи для жителей отдаленных районов. Об этом сообщило ОТР.
Новые мобильные медицинские комплексы раз в месяц будут приезжать в районы ЯНАО и обследовать местных жителей. Передвижные центры оснащены, в том числе, современными маммографом и флюорографом. Их используют для выявления онкологических заболеваний, а также болезней легких и органов дыхания.
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Комплексы решат проблему доступности, в первую очередь, в зимнее время. Когда преодолеть даже 25 километров по заснеженной дороге до ближайшей больницы можно только на снегоходе.
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Здравоохранение
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