Здоровье 07 февраля 2023, 12:47 Передвижные мобильные медкомплексы появились на Ямале

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На Ямале решают проблемы с доступностью медицинской помощи для жителей отдаленных районов. Об этом сообщило ОТР.

Новые мобильные медицинские комплексы раз в месяц будут приезжать в районы ЯНАО и обследовать местных жителей. Передвижные центры оснащены, в том числе, современными маммографом и флюорографом. Их используют для выявления онкологических заболеваний, а также болезней легких и органов дыхания.

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Комплексы решат проблему доступности, в первую очередь, в зимнее время. Когда преодолеть даже 25 километров по заснеженной дороге до ближайшей больницы можно только на снегоходе.

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